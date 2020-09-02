حظك اليوم الأربعاء 2-9-2020 برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي

يعرف عن مولود برج الجوزاء أنّه شخصية اجتماعية ومحب للناس، وبالتالي يحب الأماكن المزدحمة.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر المكتمل في وضع معاكس، كن واقعيا ولا تبالغ فيما تنتظره ممن حولك وراجع موقفك ومواقف الآخرين إذا أردت أن تصل للحقيقة.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

اليوم تنافر القمر مع الشمس يطالبك أن تتجنب الحوارات الشائكة.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة وفاء عامر، ويوافق تاريخ ميلادها يوم 25 مايو.