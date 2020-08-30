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محمود مسلم

حظك اليوم الأحد 30-8-2020 برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:07 ص | الأحد 30 أغسطس 2020
برج الجوزاء

برج الجوزاء

يتميز مولود برج الجوزاء بقدرته على التكيف مع جميع المواقف المختلفة التي يمر بها في حياته، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يعمل لصالحك ويدفعك نحو المغامرة وتستطيع اليوم أن تحقق تطورا وربحا.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

 رغم الضغوط، الوضع الفلكي يجعلك اليوم ساحرا ومتألقا وتتحدث ببراعة وطلاقة.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء المطربة يارا، ويوافق تاريخ ميلادها 1 يونيو.

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