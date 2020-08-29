حظك اليوم السبت 29-8-2020 برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي

يعرف عن مولود برج الجوزاء الازدواجية، إذ يمكن أن نراه منفتحًا واجتماعيًا ومرحًا، ويمكن أن نراه متأملًا ومنعزلًا وعصبيًا في الوقت ذاته.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر وزحل متنافران في منزلي المال وعليك اليوم أن تتمهل في شئونك المهنية والمالية.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

الشمس وعطارد في مربع برجك وعليك أن تتحرك بحذر وأن تكون أكثر صبرا في تعاملاتك.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة الراحلة زبيدة ثروت، ويوافق تاريخ ميلادها 14 يونيو.