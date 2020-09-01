دفن ضحايا حادث الكريمات الخمس في جرجا بسوهاج

شيع أهالي جرجا بسوهاج، اليوم، جثامين الأسرة التي توفيت في حادث طريق الكريمات بصحراوي بني سويف، وشارك في الجنازة المئات من الأهالي، وتقرر إقامة سرادق عزاء للضحايا بمدينة أخميم في سوهاج.

كانت شرطة النجدة ببني سويف، تلقت استغاثات من عدد من المواطنين على الطريق الصحراوي بوقوع تصادم بين سيارة ملاكي رقم "ي ف 8157" وسيارة نقل "ه ي ص 3436 ".

وأفاد المبلغون بوفاة رجل وزوجته ووالدته وابنتيه، وعلى الفور دفع مرفق الإسعاف بسيارات لنقل الجثث إلى مستشفييّ حلوان، وأطفيح المركزي، وقال "محسن صبيح" ابن عم الشاب المتوفى إن نجل عمه اصطحب أسرته المكونة من زوجته، 25 عامًا، ووالدته، وأبنائه الثلاثة، رزان 4 سنوات، وزينب، عامين، ويوسف 6 أشهر، بسيارته الخاصة وتوجه للمصيف منذ أيام بمدينة العين السخنة.

وأضاف صبيح أنه تلقى اتصالًا هاتفيًا، أمس، بتصادم السيارة التي تقلهم مع سيارة نقل وتبين أن محمود وزوجته ووالدته وابنتيه توفوا في الحادث، ولم ينج سوى يوسف، البالغ من العمر 6 أشهر.