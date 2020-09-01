"رزان" و"زينب" توفيتا بحضن والدتهما.. أول صور لضحايا حادث الكريمات

استقلت الأسرة السيارة عائدة من المصيف في العين السخنة، متوجهين إلى مسقط رأسهم بمدينة سوهاج، عقب قضائهم الإجازة السنوية التي اعتادوا عليها، إلا أن القدر لم يمهلهم حتى العودة إلى منزلهم.

"محمود"، البالغ من العمر 30 سنة، استقل سيارته وركبت والدته بجواره، وفي المقعد الخلفي، جلست الزوجة، وبجوارها أبناؤهما "يوسف" الرضيع، البالغ من العمر 6 شهور، و"رزان"، البالغة من العمر 4 سنوات، و"زينب"، التي لم تتجاوز السنة الثانية من عمرها.

اتجهت الأسرة بالسيارة على الطريق الصحراوي الشرقي، دون أن تعلم أنها على موعد مع الموت، حيث تعرضت السيارة لحادث مروع، بجوار بوابة الكريمات، باتجاه محافظة بني سويف.

ظلام دامس على الطريق، وتحويلات مروية بسبب أعمال الرصف التي تجري في المنطقة، ضحكات الأسرة لم تنقطع طوال الطريق، وخاصةً الأطفال فرحاً بقضاء إجازة ممتعة في المصيف، وفجأة انحرفت سيارة نقل في اتجاه سيارة الأسرة، وسط صرخات الأب وأطفاله وزوجته ووالدته.

توقفت صرخات الضحايا بعد أن فارق 5 من أفراد الأسرة الحياة، ولم ينج من ذلك الحادث المأساوي سوى "يوسف" الرضيع، تجمع أصحاب السيارات الذين تصادف مرورهم على الطريق، واتصلوا بمرفق الإسعاف، وتم نقل جثث المتوفين، وكذلك الطفل الرضيع، إلى المستشفى.

"محسن صبيح"، ابن عم الأب المتوفي، روى لـ"الوطن" تفاصيل ما حدث، موضحاً أنه تلقى اتصالاً أمس، أبلغه بحدوث تصادم للسيارة التي تقل ابن عمه "محمود صبيح" وأسرته، وأن الأب ووالدته وزوجته واثنين من بناتهما توفوا نتيجة الحادث، بينما الطفل "يوسف" تم نقله للمستشفى على قيد الحياة.