ارتفاع عدد ضحايا حادث الكريمات لـ6 من أسرة واحدة بعد وفاة "الجدة"

أعلن مصدر أمني ارتفاع عدد ضحايا حادث الكريمات إلى 6 أشخاص، بعد وفاة والدة الزوج عقب نقلها إلى المستشفى.

وأضاف المصدر، أن عائل الأسرة يدعى محمود صبيح حاصل على بكالورويوس حقوق جامعة سوهاج، ومتزوج ولديه 3 أطفال أكبرهم يبلغ 5 سنوات، لافتا إلى أنه شريك في محل لبيع المفروشات.

ولفت إلى أن أسر الضحايا حضروا للاستلام الجثامين من المستشفى، وسيتجهون إلى محافظة سوهاج لدفنهم.

وكانت شرطة النجدة ببني سويف، تلقت استغاثات من عدد من المواطنين على الطريق الصحراوي، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي رقم "ي ف 8157" وسيارة نقل "ه ي ص 3436".

وأفاد المبلغون بوفاة رجل وزوجته وثلاثة من أبنائهما، وعلى الفور دفع مرفق الإسعاف بسيارات لنقل جثتي الأب والأم والمصاب إلى مستشفى حلوان.

ونقلت سيارات الإسعاف، جثث الأطفال الثلاثة إلى مستشفى أطفيح المركزي.