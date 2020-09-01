"شطة" يبحث إنشاء فرع لأكاديمية النادي الأهلي بجامعة سوهاج 

استقبل الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، محمد عبد المنعم، لاعب النادي الأهلي والمدير الفني السابق للإتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الشهير بـ"شطة" ومدير أكاديميات النادي لكرة القدم، وحمادة مرزوق، مدير فروع الأكاديمية، لبحث إمكانية إنشاء فرع لأكاديمية النادي الأهلي بالجامعة.

وخلال اللقاء رحب الدكتور أحمد عزيز بضيف الجامعة الذي يمثل أحد الدعائم الرئيسية لتطوير كرة القدم في إفريقيا، إلى جانب كونه من أفضل لاعبي خط الوسط في مصر خلال حقبة السبعينات، وسبق أن فاز ببطولة الدوري المصري وكأس مصر أكثر من 10 مرات.

وقال رئيس الجامعة إن إنشاء فرع لأكاديمية النادى الأهلي يعد إضافة قوية للجامعة، لدورها الهام في إعداد أجيال من لاعبي كرة القدم، مؤهلين فنياََ وبدنياََ وذهنياََ وفق برامج تربوية وثقافية ورياضية متطورة، علي أيدي فريق من الأساتذة المتخصصين في هذا المجال.

وأشاد "شطة" بتاريخ وعراقة الجامعة كبيت خبرة متخصص في كافة المجالات والأنشطة، معرباً عن سعادته بهذا بالتعاون المثمر والمميز الذي سيضيف للأكاديمية فرعاََ جديداََ، إلى جانب 17 فرعًا قائمة بالفعل فى مختلف المحافظات.

وأشار إلى أن الأكاديمية تقوم بتعليم أسس كرة القدم وفق الأنظمة الحديثة وتأهيل اللاعبين للإلتحاق بمدرسة الكرة بالنادى الأهلى، حيث تم تصعيد 265 لاعبًا من مختلف الفروع ومن مختلف المراحل السنية لقطاع الناشئين بالنادى الأهلى، لافتاً إلى أن الاكاديميات تضم 9000 لاعب، و250 مدربًا ومتخصصًا يقدمون كافة الإمكانيات والخبرات للنشء، وفي نهاية اللقاء أهدى "عزيز" الضيوف، درع الجامعة تقديرًا لهم على مجهوداتهم لإثراء التعاون بين الجامعة والنادي الأهلي.

حضر اللقاء، الدكتور مصطفي عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة، الدكتور أشرف أبو الوفا والدكتور يحي ثابت بكلية التربية الرياضية، والدكتور محمد السيد ماندو مدرب منتخب الجامعة لكرة القدم، ومحمد خلف الحارس السابق لنادي اتحاد الشرطة .