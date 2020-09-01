50 ألف متر مكعب .. حصيلة سيل وادي الأربعين بسانت كاترين

أكد المهندس عبدالرحمن فريد، مدير الإدارة العامة للمياه الجوفية بجنوب سيناء، أن اللجنة التي جرى تشكيلها لتقدير كميات المياه في السدود والبحيرات الصناعية بمدينة سانت كاترين عقب تعرضها للسيل انتهت من عملها أمس.

وأعلن مدير الإدارة العامة للمياه الجوفية، في تصريح له اليوم الثلاثاء، أن المياه التي جرى تخزينها بلغت 50 ألف متر مكعب، وسيجرى الاستفادة منها في مشروعات التنمية المستدامة الجارية علي أرض المحافظة خاصة الزراعة.

وأشار إلى أن اللجنة تابعت حالة المنشآت، والطرق، والسدود والبحيرات التي تعرضت للسيول، وأكدت عدم وجود أي خسائر مادية، وأوضح أن هذه الكمية التي جرى تقديرها باستثناء، المخزون الجوفي لمياه الآبار الذي يعتمد عليه المواطنون في أغراض الشرب.