راهب بـ"سانت كاترين" يشارك في رفع إطماءات سيل "وادي الأربعين"

حرص "الراهب دانيال"، أحد رهبان دير سانت كاترين، اليوم الثلاثاء، على مشاركة أهالي مدينة سانت كاترين والجهاز التنفيذي بها، في أعمال رفع الاطماءات التي خلفها سيل "وادي الأربعين"، على الطريق الرئيسي بالمدينة.

واستقل الراهب إحدى مركبات المعدات الثقيلة، وشرع في إزالة مخلفات السيول من على الطريق الرئيسي.

وأكد "محمد فتيح"، أحد شباب مدينة سانت كاترين، أن "الراهب دانيال" قام بدور بارز في إزالة مخلفات السيول، لكونه يشعر بالمسئولية اتجاه المدينة التي يعيش في سلام مع أهلها، وحتى لا تؤثر هذه الإطماءات على حركة المرور بالمدينة.

وأضاف "فتيح" أن الراهب يحرص على سلامة الأهالي، خاصةً أن مواطني مدينة سانت كاترين يحرصون من جانبهم على تقديم يد العون والمساعدة للدير، ويعملون على حمايته وحفظ الأمن والسلام لجميع رهبان الدير.

وكانت مدينة سانت كاترين قد تعرضت لسيل قوي أمس، ضرب منطقة "وادي الأربعين"، دون خسائر مادية أو بشرية، ولكنه تسبب في تراكم إطماءات على عدد من الطرق بالمدينة.