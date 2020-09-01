أنغام عن زيارة ماكرون لفيروز: يا بخته شافها ولمسها

نشرت المطربة أنغام، صورة من زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للفنانة اللبنانية فيروز في منزلها ببيروت، وذلك عبر حسابها الرسمي بتطبيق "انستجرام".

وعلقت المطربة المصرية على الصورة قائلة: "يا بخته شافها عن قريب ولمسها.. فيروز الحلم".

ونشرت الفنانة فيروز مجموعة من الصور التي جمعتها بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على هامش زيارته لها أمس الاثنين، في منزلها، فور وصوله للعاصمة اللبنانية بيروت، وذلك عبر صفحات منسوبة لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

كانت الفنانة اللبنانية فيروز، قد أهدت للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أثناء زيارته لها في منزلها لوحة فنية، بعد زيارة استغرقت ساعة و20 دقيقة.

ونشرت راشيل مكرم، مراسلة قناة الجديد، فيديو لحارس الرئيس الفرنسي ماكرون، وهو يحمل هدية فيروز له.

وبدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، زيارته للعاصمة اللبنانية بيروت، أمس، بلقاء مع أيقونة الغناء اللبناني المطربة فيروز، والتي تعتبر من أشهر المطربين في العالم العربي، ويمثل صوتها موسيقى تصويرية للبنان من أوج ازدهاره مرورا بصراعاته وحتى أحدث صدمة شهدها.