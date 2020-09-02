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محمود مسلم

حظك اليوم الأربعاء 2-9-2020 برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:23 ص | الأربعاء 02 سبتمبر 2020
حظك اليوم برج العذراء

حظك اليوم برج العذراء

مولود برج العذراء يحب الترتيب ويكره الفوضى، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

من المهم اليوم أن تتصرف بحكمة وأن تتحكم في انفعالاتك إذا استفزك البعض.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا.. القمر المكتمل في مواجهة برجك مما يجعلك أقل صبرا وأكثر تشوشا مع شريك حياتك.. حاول أن تهدأ وتصبر ليومين.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الكاتبة أجاثا كريستي، ويوافق تاريخ ميلادها 15 سبتمبر.

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