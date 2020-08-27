حظك اليوم الخميس 27-8-2020 برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج العذراء برقته وإحساسه المرهف، كما أنه شديد القلق على الاشخاص المقربين منه، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

اليوم ينصحك الفلك بتنظيم جهودك وأولوياتك وعليك أن تحمي نفسك من المكائد.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس وقد يخلق لك مشاكل عاطفية أو عائلية وعليك أن تديرها بهدوء وبدون عناد.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان كاظم الساهر، ويوافق تاريخ ميلاده 12 سبتمبر.