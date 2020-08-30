حظك اليوم الأحد 30-8-2020 برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج العذراء لا يحب الكسل والإهمال، كما أنه شخصية منظمة في ترتيب الأشياء، ما يساعده على تحقيق طموحاته المهنية، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزلك السادس يدفعك اليوم للاجتهاد وتتحمل مسؤولياتك بشكل أفضل وتبدو مثابرا.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

يمنحك الفلك طاقة ونشاطا ويساعدك ذلك على التحكم في تقلباتك المزاجية.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة ريهام عبد الغفور، ويوافق تاريخ ميلادها 6 سبتمبر.