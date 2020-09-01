الأوقاف توزع 20 طنا من لحوم الأضاحي غدا في 6 محافظات

أعلنت وزارة الأوقاف توزيع 20 طنا من لحوم الأضاحي على المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية، غدا، بمحافظات : (شمال سيناء – الفيوم – بور سعيد – بني سويف – البحيرة – جنوب سيناء )، بواقع 4 أطنان لكل من محافظة (شمال سيناء – الفيوم– بني سويف – البحيرة) ، وطنين لمحافظتي (بور سعيد – جنوب سيناء)، للأسبوع الرابع على التوالي في ضوء الإسهام المجتمعي لوزارة الأوقاف.

وأوضح بيان الوزارة أن إجمالي ما جرى توزيعه من لحوم الأضاحي حتى تاريخه بلغ 425 ألف كيلو من اللحوم بمحافظات (القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – الفيوم – بني سويف– الغربية –القليوبية – المنيا – أسيوط – سوهاج– الدقهلية – كفر الشيخ -الإسماعيلية – الوادي الجديد – بورسعيد – الشرقية – المنوفية – جنوب سيناء – شمال سيناء – قنا – البحر الأحمر – مطروح – دمياط – أسوان – السويس – الأقصر-البحيرة).

وأكدت غرفة العمليات الوزارة على ضرورة التعامل بإحترام وإنسانية معهم، لأننا جميعًا في خدمتهم ، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع ، ولا منة لأحد منا فيه ، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم، وشددت على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.