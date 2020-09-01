صور.. افتتاح قسم الرعاية المركزة بمستشفى قلين  

افتتحت إدارة المستشفيات بمديرية الصحة في كفر الشيخ، برئاسة الدكتورة سماح جاد، مدير الإدارة، اليوم الثلاثاء، قسم الرعاية المركزة بمستشفى قلين المركزي الجديد، بسعة 9 أسرة، بعد أيام من تشغيلها، بهدف تطوير المنظومة الصحية بالمحافظة، وشارك في الإفتتاح الدكتور طارق الشربينى، مدير الطب العلاجي، والدكتور خليل منصور، مدير مستشفى قلين، والدكتور محمد عمر، مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، وعز الدين جودة، عضو مجلس الشيوخ الفائز ضمن القائمة الوطنية، أحمد طنطاوي، عضو مجلس النواب.

جاء إفتتاح وحدة العناية المركزة بمستشفى قلين فى إطار مكافحة فيروس كورورنا المستجد، بسعة 9 أسرة عناية، 9 مونتور و4 أجهزة تنفس صناعى، ويعد تشغيله إضافة للمنظومة.

يذكر أنه جرى إعادة إنشاء مستشفى "قلين المركزي"، بتكلفة 130 مليون جنيه، بالتعاون مع جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، وشملت أعمال التطوير إنشاء أقسام الاستقبال والطوارئ والعمليات، والآشعة، وحضانات الأطفال، وبنك الدم والمعامل المركزية، والنساء والتوليد، والعناية المركزة، والغسيل الكلوي الذي يضم 33 وحدة غسيل قابلة للزيادة، وجميع الأقسام مجهزة وفق أحدث طراز طبي بما في ذلك أجهزة تكييف مركزية، و6 مصاعد كهربائية، ومكاتب إدارية، ولم يتم إفتتاحه حتى الآن.