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"مياه القاهرة" تدعو المواطنين لتسجيل قراءات عدادات المياه عبر "قراءتي"

كتب:

وائل فايز
09:26 م | الثلاثاء 01 سبتمبر 2020
تطبيق قراءة عدادات مياه الشرب

تطبيق قراءة عدادات مياه الشرب

دعت شركة مياه الشرب بالقاهرة عبر صفحتها الرسمية على موقع الفيسبوك https://facebook.com/GCWCeg، وعبر الصفحة الرسمية للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي https://facebook.com/HCWWeg، المواطنين لتسجيل قراءة عداد المياه، في الفترة من يوم 1 إلى 15 من كل شهر، من خلال تطبيق الهاتف المحمول قراءتي.

وأشارت إلى أن التطبيق يتيح للمواطن إضافة صورة العداد، مما يضمن دقة القراءات والمحاسبة على الاستهلاك الفعلي، والقضاء على مشكلة تراكم القراءات، والتأكد من أن الفاتورة تعبر عن الاستهلاك الفعلي.

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