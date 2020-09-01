"مياه القاهرة" تدعو المواطنين لتسجيل قراءات عدادات المياه عبر "قراءتي"

دعت شركة مياه الشرب بالقاهرة عبر صفحتها الرسمية على موقع الفيسبوك https://facebook.com/GCWCeg، وعبر الصفحة الرسمية للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي https://facebook.com/HCWWeg، المواطنين لتسجيل قراءة عداد المياه، في الفترة من يوم 1 إلى 15 من كل شهر، من خلال تطبيق الهاتف المحمول قراءتي.

وأشارت إلى أن التطبيق يتيح للمواطن إضافة صورة العداد، مما يضمن دقة القراءات والمحاسبة على الاستهلاك الفعلي، والقضاء على مشكلة تراكم القراءات، والتأكد من أن الفاتورة تعبر عن الاستهلاك الفعلي.