رئيس التحرير

محمود مسلم

نائب محافظ القاهرة: نقل باعة سوق عبود من 148 باكية تمهيدا لتطويره

كتب:

وائل فايز
03:29 م | الثلاثاء 01 سبتمبر 2020
نائب محافظ لقاهرة يتابع إزالة سوق عبود

نائب محافظ لقاهرة يتابع إزالة سوق عبود

تفقد الدكتور حسام الدين فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقه الشمالية، أعمال إزالة سوق عبود استعدادا لتطويره بنطاق حي الزاوية الحمراء بحضور قسم شرطة الزاوية الحمراء والأجهزة المعاونة وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة.

وقال نائب المحافظ لـ "الوطن" إنه جارٍ إزالة السوق تمهيدا لتطويره خلال الفترة المقبلة بـ "منحة فرنسية" حيث يضم 148 باكية، وسيتم نقل الباعة مؤقتا إلى مساحة فضاء لحين انهاء تطوير السوق وتجهيز أماكن لهم داخل سوق حضاري متطور مجهز بكل وسائل الأمان والحماية.

وأشار نائب المحافظ إلى أنه سيتم تطوير موقف السيارات وكوبري المشاة ناحية السوق من أجل خدمة أفضل للمواطنين.

 

اقرأ المزيد:

نائب محافظ القاهرة: توصيل الكهرباء لسوق التونسي خلال 48 ساعة

نائب محافظ القاهرة: جار إزالة أكبر مخالفة بناء بالشرابية

نائب محافظ القاهرة: افتتاح سوق التونسي خلال احتفالات أكتوبر

نائب محافظ القاهرة: قريبا افتتاح كوبري المانسترلي بعد تطويره

نائب محافظ القاهرة: تطوير مسار آل البيت يحظى باهتمام كبير

نائب محافظ القاهرة: إزالة 1177 مقبرة في مسار كوبري الحضارة