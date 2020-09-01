نائب محافظ القاهرة: نقل باعة سوق عبود من 148 باكية تمهيدا لتطويره

تفقد الدكتور حسام الدين فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقه الشمالية، أعمال إزالة سوق عبود استعدادا لتطويره بنطاق حي الزاوية الحمراء بحضور قسم شرطة الزاوية الحمراء والأجهزة المعاونة وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة.

وقال نائب المحافظ لـ "الوطن" إنه جارٍ إزالة السوق تمهيدا لتطويره خلال الفترة المقبلة بـ "منحة فرنسية" حيث يضم 148 باكية، وسيتم نقل الباعة مؤقتا إلى مساحة فضاء لحين انهاء تطوير السوق وتجهيز أماكن لهم داخل سوق حضاري متطور مجهز بكل وسائل الأمان والحماية.

وأشار نائب المحافظ إلى أنه سيتم تطوير موقف السيارات وكوبري المشاة ناحية السوق من أجل خدمة أفضل للمواطنين.