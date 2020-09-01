حملات موسعة لإزالة التعديات بمركز أسيوط

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن تنفيذ حملة إزالة مكبرة للتعديات ضمن خطة المحافظة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بجميع المراكز بإستخدام معدات الحملات الميكانيكية ومعدات وحدة التدخل السريع بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية بالتعامل بصورة حاسمة مع البناء العشوائي والمخالف وإحالة تلك المخالفات إلى النيابة العسكرية.

وترأس المهندس عمرو عبدالعال، نائب المحافظ، حملة مكبرة، اليوم، بمركز أسيوط استهدفت إزالة بعض التعديات على الأراضي زراعية وتعديات على حرم الطريق (خط التنظيم - أملاك دولة) وبعض مخالفات البناء التي لا يجوز فيها التصالح، وشارك فيها اللواء مصطفى عبدالرحيم، رئيس مركز ومدينة أسيوط، وحسني درويش وكرم عبدالحفيظ نائبا رئيس المركز ومسئولي الإدارة الهندسية والتنظيم والإدارة الزراعية.

وأسفرت الحملة عن إزالة التعديات بواسطة معدات الحملة الميكانيكية للمركز ووحدة التدخل السريع وجرى إتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد المحافظ أن الحملات مستمرة بجميع قرى ومراكز المحافظة لتنفيذ قرارات الإزالة ومنع التعديات مشددًا على تنفيذ قرارات الإزالة للمخالفات في مهدها مع إحالة تلك المخالفات إلى النيابة العسكرية.