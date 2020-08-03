إزالة 196 تعديا ضمن الموجة الـ 16 بأسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن الأجهزة التنفيذية نجحت فى تنفيذ 196 إزالة لتعديات على أراضي أملاك الدولة بقرى ومراكز المحافظة، وذلك منذ بدء حملات الموجة 16 حتى اليوم.

وذكر أن الحملات التي شنتها المحافظة أسفرت عن استرداد 1124 فدانًا من الأرضي الزراعية، و12 ألف متر أرض مبان، وذلك ضمن الحملات المكثفة التى تشهدها المحافظة بالتنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وبالتعاون مع مديرية الأمن.

ولفت إلى استمرار الحملات دون أي تهاون فى تنفيذ القانون على الجميع، خاصة فى ظل قانون الطوارىء وعدم السماح للمخالفين باستغلال الظروف لتحقيق مكاسب مادية والتربح من استغلال أزمة وتداعيات مواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيرً إلى إحالة تلك المخالفات إلى النيابة العسكرية.