حصيلة تعاملات الثلاثاء.. الدولار يحافظ على استقراره والذهب متذبذب

شهد سعر بيع وشراء الدولار مقابل الجنيه استقرار سعريا في كافة البنوك فى نهاية التعاملات اليومية، ليباع بأعلى سعر في بنك واحد "عودة" بـ15.93مقابل 15.83جنيها للشراء.

وسجل في بنوك "مصر، الأهلي الكويتي "بيريوس"، مصرف أبوظبي الإسلامي - مصر إيران للتنمية - قناة السويس- الأهلي المصري - المصري لتنمية الصادرات - الاستثمار العربي"، سعربـ 15.92 جنيه للبيع مقابل 15.82 جنيه للشراء.

وسجّلت 3 بنوك "المصرف العربي الدولي، أبوظبي الأول، الإمارات دبي الوطني" الأقل سعر ليباع 15.90 جنيه مقابل 15.80 جنيه للشراء.

وعلى الجانب الآخر شهدت أسعار الذهب تذبذبا واضحا بين الارتفاع تارة والانخفاض تارة آخرى على مدار اليوم كان الارتفاع فيها هو سيد "الموقف" حيث ارتفع الجرام 11جنيها فى بداية التعاملات ثم تراجع تراجعا طفيفا في منتصف التعاملات بقيمة جنيه ليستقر عند 1015جنيها للعيار 24، بينما بلغ سعر عيار 21 ما يقرب من 887 جنيهًاووصل عيار 18 اليوم لـ761 جنيهًا، بينما بلغ سعر جنيه الذهب 7.104 جنيه