رئيس "تسويق السياحة": عودة رحلات البالون الطائر بالأقصر الشهر الجاري

كشف محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، أن هناك لقاء غدا سيجمع اللجنة مع رابطة مشغلي رحلات البالون للاتفاق على موعد محدد لبدء رحلات البالون الطائر بالأقصر.

وأضاف لـ"الوطن" أنه سيتم خلال اللقاء تحديد موعد معين لبدء تلك الرحلات ومخاطبة سلطة الطيران المدني للنظر في موعد عودة تلك الرحلات، مشيرا إلى أن عودة تلك الرحلات خلال الشهر الجاري سيسهم في زيادة الحركة السياحية الوافدة للأقصر وأسوان خلال الفترة الحالية.

وأوضح عثمان أن عودة السياحة، اليوم، إلى الأقصر وأسوان تمثل خطوة إيجابية لعودة الحركة السياحية لمعدلاتها الطبيعية، لافتا إلى أنه بداية من منتصف الشهر المقبل فإن الحركة السياحية الوافدة للمدن السياحية بالصعيد ستشهد زيادة كبيرة فى أعداد السياح.

وأشار إلى وجود طلبات كثيرة من بعض دول جنوب شرق آسيا مثل اليابان وكوريا الجنوبية، إضافة إلى غالبية الدول الأوربية عدا أسبانيا، ومعظم دول أمريكا اللاتينية عدا البرازيل.

ولفت إلى أنه تم تدريب العاملين بالقطاع السياحى خاصة سائقى الفلايك والحناطير والعاملين بالبازارات على كيفية التعامل مع السياح وكيفية تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا.

وأكد عثمان أن شركات السياحة المصرية أرسلت لوكلاء السياحة الأجانب منشورات ترويجية ودعائية للمقصد السياحي المصري شملت إشادة الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشفيلي بالإجراءات الاحترازية والوقائية المطبقة بالمنشآت السياحية والفندقية المصرية، إضافة إلى الدعم التام الذى توليه القيادة السياسية لصناعة السياحة والتى كشف عنها لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى بالأمين العام للمنظمة خلال زيارته لمصر مؤخرا.

وأشار إلى أن الشركات أرسلت كشوفا بأسماء الفنادق والمطاعم بالأقصر وأسوان التى حصلت على شهادة السلامة الصحية، فضلا عن أعمال التطوير التي تمت بمطار الأقصر والاجراءات الاحترازية المطبقة به.