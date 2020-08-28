"السياحة والآثار": مبنى رويال هاوس حديث وغير أثري

أصدرت وزارة السياحة والآثار، أمس، بيانا، للرد على هدم مبنى رويال هاوس، حيث قالت الوزارة في البيان: "ردا على ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن هدم المبنى المعروف باسم رويال هاوس بحدائق المنتزه".

وأكد الدكتور أسامة طلعت، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، أن هذا المبنى ليس أثرا، وإنما هو مبنى حديث غير مسجل في عداد الآثار الاسلامية والقبطية، مشيرا إلى أن هذا المبنى تم بناؤه على طراز المباني التراثية الموجودة بالمنتزه حتى لا يخل بالمظهر والطابع الخاص بالمنطقة.