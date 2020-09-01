في 33 نقطة.. ملامح العام الدراسي الجديد قبل إعلانها رسميا

حصلت "الوطن" على المخطط الحكومي الصحي لبدء العام الدراسي الجديد، والذي اشتمل على مجموعة من الإرشادات الطبية التي تساهم في منع العدوى بفيروس كورونا المستجد، خاصة في ظل توقعات بموجة انتشار ثانية خلال الشهور القادمة.

وجاءت أبرز إرشادات المخطط لبدء العام الجديد كالتالي:

1- الحضور يومان فقط لجميع المراحل الدراسية

2- تنظيم مواعيد الحضور وتقليل الكثافة داخل الفصول ليومين فقط.

3- في حالة وجود نشاط معين يتطلب تقسيم الطلاب إلى مجموعات، يتم تخفيض عدد الأفراد بكل مجموعة بزيادة عدد المجموعات.

4- لدى خروج الطفل من المنزل يراعي غسل اليدين بالماء والصابون ووضع الكمامة العادية على وجهه بشكل مناسب.

5- يعطي ولي الأمر للطالب الأكل والشراب الخاص به، ويوصيه بعدم الشراء من "الباعة الجائلين".

6- يتوجب على الأهالي في حالة وجود أعراض لدى الطفل بعدم إرساله للمدرسة وإخبار مشرف الباص .

7- يٌجرى المسح الحراري لكل طفل قبل استلامه من ولي الأمر وقبل صعوده إلى الأتوبيس.

8- يراعي عدم تزاحم الأطفال في الصعود إلى أتوبيس المدرسة.

9- جلوس طفل واحد في كل كرسيين متجاورين .

10- تطهير الأسطح المشتركة بالحافلات المدرسية بشكل دوري قبل استخدامها في نقل الطلاب مع التهوية الجيدة بشكل يسمح بالتخلص من رائحة الكلور أو المطهرات.

11- عند النزول من "الباص" يتم التنبيه على الطلاب بالتحرك مقعد مقعد والبدء بنزول المشرف المسئول عن عملية النقل .

12- عمل فرز حراري على أبواب المدارس للتأكد من خلو الطلاب والمدرسين وفريق العمل المعاون بالمدرسة والزائرين من ارتفاع درجة حرارة الجسم.

13- تخصيص بوابات للدخول وأخرى للخروج مع وجود "فاصل أمان" بين منطقة الدخول والخروج.

14- تعليم الطلاب والمدرسين الطريقة الصحيحة لغسل الأيدي وغلق الصنبور بشكل يحافظ على نظافة الأيدي.

15- اتباع نظام "الجرعات التوعوية المصغرة" ويتم التركيز على معلومة واحدة يومياً والتنبيه على ضرورة الالتزام بها.

16- حال وقوف الطلاب لـ"الطابور" يراعي التباعد الجسدي مسافة لا تقل عن مترين.

17- تواجد مدرس الحصة الأولى بالفصل قبل الطلاب لتنظيم عملية دخول الطلاب بشكل آمن للفصل.

18- جلوس كل طالب في ديسك منفصل وأثناء الحصة يجب أن يحافظ المدرس على التباعد الجسدي بينه بين الطلاب.

19- تقسيم الطلاب المتواجدين على فسحتين بموعدين مختلفين لتقليل التزاحم، مع قضاء الفسحة في الهواء الطلق.

20- في حالة الصعود للفصول من الفسحة يتم عمل طابور مثل طابور الصباح يراعي فيه التباعد الجسدي.

21- حصر الغياب بين الطلاب والمدرسين وفي حالة وجود زيادة ملحوظة يتم إبلاغ الإدارة الصحية لعمل التقصي اللازم وإبلاغ الإدارة الصحية بأرقام هواتف المتغيبين.

22- تتم الأنشطة الرياضية برياضات بدون تلامس أو بتلامس قليل وعدم قيام الطلاب بأنشطة رياضية شديدة التلامس لحين إشعار آخر.

23- التباعد الجسدي لمسافة لا تقل عن مترين وفي حالة تعذر ذلك يجب ألا تقل عن متر مع ارتداء الكمامة الجراحية أو القماشية من مصدر موثوق.

24- منع استخدام الكمامة لدى الأطفال أقل من عامين وحال وجود صعوبة أو ضيق في التنفس، وحال ما إذا كان الشخص لا يستطيع أن يزيل الكمامة بنفسه.

25- تنفيذ الاجتماعات الإدارية للمدرسين وأطقم العمل بالمدرسة في الهواء الطلق.

26- ضمان عدم الانتظار في الممرات داخل دورات المياه وتوفير الصابون لغسل الأيدي جيداً بالماء والصابون.

27- تحديد مسار لأولياء الأمور تختلف عن مسارات الطلاب على أن يكون دخولهم لحرم المدرسة في حالة الضرورة.

28- وجود غرفة للعزل المؤقت تخصص عند الاشباه في أحد الحالات بين الطلاب أو المدرسين أو الأطقم المعاونة.

29- وضع بوسترات لرفع الوعي عند مدخل المدرسة وبداية ونهاية الممرات وأماكن الأنشطة المدرسية، وتوزيع المنشورات التوعوية لاتباع الإجراءات الاحترازية.

30- منع تواجد الباعة الجائلين أمام المدارس مع تناول الطفل لوجبته التي أحضرها من المنزل واستخدام زجاجة مياه خاصة.

31- استخدام الأكواب والأطباق ذات الاستخدام الواحد.

32- إذا شعر أحد بأعراض تنفسية أو ارتفاع بدرجة الحرارة بسيطة يفضل أن تبقي بالمنزل حتى زوال الأعراض وإذا بدأت الأعراض تسوء يتوجه إلى أقرب مستشفى.

33- إذا كان الطالب مخالط لحالة "كورونا" يبقى بالمنزل لمدة أسبوعين ويخطر ولي الأمر المدرسة.