مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 2-9-2020 في مصر

تقدم "الوطن" استمراراً لخدماتها اليومية مواقيت الصلاة، اليوم الأربعاء 2 سبتمبر في عدد من المحافظات، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، كالتالي:

مواقيت الصلاة في القاهرة

أذان الفجر 04:03

أذان الظهر 11:55

أذان العصر 03:28

أذان المغرب 06:16

أذان العشاء 07:36

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

أذان الفجر 04:06

أذان الظهر 12:00

أذان العصر 03:34

أذان المغرب 06:22

أذان العشاء 07:43

مواقيت الصلاة في الدقهلية

أذان الفجر 04:00

أذان الظهر 11:54

أذان العصر 03:28

أذان المغرب 06:16

أذان العشاء 07:37

مواقيت الصلاة في الغربية

أذان الفجر 04:02

أذان الظهر 11:56

أذان العصر 03:30

أذان المغرب 06:18

أذان العشاء 07:38

مواقيت الصلاة في سوهاج

أذان الفجر 04:07

أذان الظهر 11:53

أذان العصر 03:23

أذان المغرب 06:12

أذان العشاء 07:28