مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 2-9-2020 في مصر
كتب:
الوطن
12:03 ص | الأربعاء 02 سبتمبر 2020
مواقيت الصلاة
تقدم "الوطن" استمراراً لخدماتها اليومية مواقيت الصلاة، اليوم الأربعاء 2 سبتمبر في عدد من المحافظات، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، كالتالي:
مواقيت الصلاة في القاهرة
أذان الفجر 04:03
أذان الظهر 11:55
أذان العصر 03:28
أذان المغرب 06:16
أذان العشاء 07:36
مواقيت الصلاة في الإسكندرية
أذان الفجر 04:06
أذان الظهر 12:00
أذان العصر 03:34
أذان المغرب 06:22
أذان العشاء 07:43
مواقيت الصلاة في الدقهلية
أذان الفجر 04:00
أذان الظهر 11:54
أذان العصر 03:28
أذان المغرب 06:16
أذان العشاء 07:37
مواقيت الصلاة في الغربية
أذان الفجر 04:02
أذان الظهر 11:56
أذان العصر 03:30
أذان المغرب 06:18
أذان العشاء 07:38
مواقيت الصلاة في سوهاج
أذان الفجر 04:07
أذان الظهر 11:53
أذان العصر 03:23
أذان المغرب 06:12
أذان العشاء 07:28