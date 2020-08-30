عضو هيئة التدريس بالأزهر: الصلاة في مساجد على أراضٍ مغصوبة حرام

قال الدكتور على الأزهري، عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر، إن الإمام الشراذي في المهذب قد أكد أنه لا يجوز لمسلم أن يصلي بأرض مغصوبة لأن المكث فيها يحرم في غير الصلاة، والأولى بأن يتم بناء المساجد على الأراضي الملك وليس الأراضي المغصوبة.

وأضاف "الأزهري"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "التاسعة"، والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع على الفضائية المصرية الأولي، أن هدم المساجد لمصلحة هامة للناس يجوز حتى وإن قيمت على أرض يمتلكها شخص، ولو كانت الأرض سليمة والمسجد مبني على أرض سليمة فيحق إزالة المسجد حال كان تلك الأرض تحقق المنفعة العامة، موضحا أن المحليات كانت تسهل أمر البناء المخالف للمواطنين أيام الخميس والجمعة: "كانوا بيتفقوا مع الناس أنهم يصبوا أيام الخميس والجمعة".

وأكد أن الإمام القرطبي قال نصا "وإذا بنا في البقعة المغصوبة أو غرس فيها فإنه يلزم قلع هذا البناء" ولم يستثنِ من ذلك مسجدا أو دارا للعبادة أيا كان.