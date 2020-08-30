مواقيت الصلاة اليوم الأحد 30-8-2020 في مصر

تقدم "الوطن" استمرارًا لخدماتها اليومية مواقيت الصلاة، اليوم الأحد 30 أغسطس في عدد من المحافظات، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، كالتالي:

مواقيت الصلاة في القاهرة

أذان الفجر 04:00

أذان الظهر 11:56

أذان العصر 03:30

أذان المغرب 06:20

أذان العشاء 07:40

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

أذان الفجر 04:03

أذان الظهر 12:01

أذان العصر 03:36

أذان المغرب 06:26

أذان العشاء 07:48

مواقيت الصلاة في المنصورة

أذان الفجر 03:58

أذان الظهر 11:55

أذان العصر 03:30

أذان المغرب 06:20

أذان العشاء 07:42

مواقيت الصلاة في طنطا

أذان الفجر 04:00

أذان الظهر 11:57

أذان العصر 03:32

أذان المغرب 06:22

أذان العشاء 07:43

مواقيت الصلاة في الزقازيق

أذان الفجر 03:58

أذان الظهر 11:55

أذان العصر 03:29

أذان المغرب 06:20

أذان العشاء 07:40