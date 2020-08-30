مواقيت الصلاة اليوم الأحد 30-8-2020 في مصر
كتب:
الوطن
12:07 ص | الأحد 30 أغسطس 2020
مواقيت الصلاة
تقدم "الوطن" استمرارًا لخدماتها اليومية مواقيت الصلاة، اليوم الأحد 30 أغسطس في عدد من المحافظات، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، كالتالي:
مواقيت الصلاة في القاهرة
أذان الفجر 04:00
أذان الظهر 11:56
أذان العصر 03:30
أذان المغرب 06:20
أذان العشاء 07:40
مواقيت الصلاة في الإسكندرية
أذان الفجر 04:03
أذان الظهر 12:01
أذان العصر 03:36
أذان المغرب 06:26
أذان العشاء 07:48
مواقيت الصلاة في المنصورة
أذان الفجر 03:58
أذان الظهر 11:55
أذان العصر 03:30
أذان المغرب 06:20
أذان العشاء 07:42
مواقيت الصلاة في طنطا
أذان الفجر 04:00
أذان الظهر 11:57
أذان العصر 03:32
أذان المغرب 06:22
أذان العشاء 07:43
مواقيت الصلاة في الزقازيق
أذان الفجر 03:58
أذان الظهر 11:55
أذان العصر 03:29
أذان المغرب 06:20
أذان العشاء 07:40