الأسنان بعد البلاغ ضد "طبيب التحرش": إحنا مش طرف ولم يلجأ لنا

قال الدكتور أحمد مسعد، المتحدث باسم نقابة أطباء الأسنان، إن النقابة مازالت ليست طرفا، في واقعة اتهامات طبيب أسنان بالتحرش بالرجال، بعد تقدم عباس أبو الحسن وتميم يونس، ببلاغ رسمي للنائب العام ضد الدكتور باسم سمير، بتهمة التحرش بالرجال، قائلا: " الشكوى لم تصل إلى النقابة بل مصيرها النيابة، فلسنا طرفا حتى الآن".

وأضاف مسعد، في تصريحات خاصة لـ"الوطن": "الطبيب لم يلجأ للنقابة أن تتضامن معه في حق الدفاع وأن توفر له محامين عنه في القضية، ففي حالة تقدمه بطلب سنقف معه، لأن النقابة ملزمة قانونا بالتضامن معه والدفاع عنه، حال طلبه، وإذا ثبت عليه الاتهام سيكون هناك اجراء، ضده، يتراوح بين الانذار والايقاف المؤقت والشطب النهائي".

وتقدم عباس أبوالحسن وتميم يونس، ببلاغ رسمي للنائب العام ضد الدكتور باسم سمير، بتهمة التحرش بالرجال.

وكتب "عباس" عبر صفحته الشخصية على موقع "فيس بوك": "تم اليوم التقدم ببلاغ رسمي إلى النيابة العامة وسيادة معالي المستشار النائب العام عن طريق المحامي الأستاذ حسن أبوالعينين وكيلا عن عباس أبوالحسن عباس محمد وتميم حافظ أحمد يونس وآخرين ضد المتحرش الجنسي المتسلسل الدكتور باسم سمير ناشد فهمي وشهرته (باسم سمير) طبيب أسنان، وذلك عن وقائع التحرش الجنسي وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية".

وأصدر الدكتور باسم سمير، طبيب الأسنان المتهم بالتحرش بالرجال بيانا، أكد فيه "أن هناك حملة مضللة لا تمت للواقع بصلة هدفها التشهير به عبر مواقع الإنترنت والسوشيال ميديا".