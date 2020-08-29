طبيب الأسنان المتهم بالتحرش: وقائع مكذوبة.. ومحاولات ابتزاز

أصدر الدكتور باسم سمير، طبيب الأسنان، المتهم بالتحرش بعدد من الرجال، بياناً عبر صفحة عيادته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يدين الاتهامات التي تعرض لها، واصفاً إياها بأنها محاولات ابتزاز وتهديدات عديدة بلغت خستها حد نشر افتراءات مكذوبة ومضللة لا تمت للواقع بأي صلة، للنيل من سمعته ومكانته المهنية والشخصية بل وطالت أضرارها كافة أفراد أسرته.

وأضاف الطبيب خلال البيان: "أن ما تم نشره وبثه مؤخراً عبر مواقع الإنترنت والسوشيال ميديا يعد جريمة منظمة وممنهجة ذات أهداف دنيئة للتشهير بي والنيل من سمعتي، وكافة ما تم نشره وبثه من افتراءات ووقائع وأخبار مكذوبة ومفتعلة ومصطنعة ومجرمة، هي بمثابة اعتداء صارخ مدمر وانتهاك للقانون".

وأكد الدكتور باسم سمير، أنه سوف يتخذ كافة الإجراءات القانونية إزاء هذه الاتهامات: "تم البدء في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتقديم البلاغات أمام كافة الجهات القانونية المختصة إزاء ما سبق جميعه، ولن نتهاون ولن نرضخ أو ننصاع لأي تهديد أو ابتزاز مهما كلفنا الأمر وسنواجه الأمر كله وفقا للقانون".

وكان الممثل عباس أبو الحسن، قد اتهم طبيب الأسنان بالتحرش، وبعد أيام قليلة ظهر الفنان تميم يونس في مقطع فيديو، وأخذ يروي قصته مع طبيب الأسنان الذي تحرش به أثناء خضوعه للكشف في عيادته.