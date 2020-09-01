محافظ البحر الأحمر: قريبا إعلان الغردقة خالية من الورش الحرفية

كشف اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر في تصريح صحفي، اليوم، عن إتفاق المحافظة مع وزير الأوقاف والبنك المصري للصادرات، لتمويل مشروع مدينة الحرفيين بالمحافظة، بفائدة متناقصة بلغت ٥%، بهدف الحفاظ على الوجه الحضاري للمدينة السياحية وجعل مدينة الغردقة خالية من الورش بإعتبارها مدينة صديقة للبيئة.

وأكد "حنفي" أن المحافظة ستعمل على نقل جميع الورش الحرفية والفنية من داخل نطاق الكتلة السكنية إلي أطراف مدينة الغردقة بالطريق الدائري الأوسط لإعلان الغردقة خالية من الورش قريبًا.

كانت الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إفتتح المرحلة الأولى لمدينة الحرفيين بالطريق الدائري الأوسط غرب مدينة الغردقة، أوائل 2019 وتضم ورش حرفية من المقرر تسليمها للمستحقين وتوفير تسهيلات في السداد لأصحابها، حتى يتسنى لهم الدفع والتسليم.

وتزايدت شكاوى المواطنين في الغردقة من إنتشار الورش الصناعية والفنية والحرفية التي مثلت مصدر إزعاج بمختلف المناطق السكنية، و تعمل بدون تراخيص وتسىء للوجه الجمالى للمدينة، وأشارت التقديرات الأولية إلى انتشار نحو 5 آلاف ورشة أسفل منازل المواطنين، وطالب المواطنون بسرعة إخلاء الغردقة منها.

بينما طالب المستحقون لهذه الورش مسؤولى هيئة الأوقاف والشركة المنفذة أكثر من مرّة بسرعة الانتهاء من تسليم محال وورش المرحلة الأولى مع تقديم تسهيلات في السداد.

جدير بالذكر أن مدينة الحرفيين تقع علي الطريق الدائري الأوسط بمدينة الغردقة على مساحة ٦٠ فدانًا، وتشمل ١٢٥٣ وحدة حرفية، بالإضافة إلى نحو ١٣٤ محلًا تجاريًا، بتكلفة بلغت ٣٥٠ مليون جنيه، وتضم عدد ١٦ كافتريا بكل كافتريا جزء خاص بالعائلات كما يوجد ١٦ محل تجاري " سوبر ماركت" لتقديم الخدمات للمنطقة، ومحطة بنزين ومول تجاري ومجموعة مطاعم ونقطة شرطة ووحدة إسعاف ومسجد، بالإضافة إلي العديد من الخدمات الأخرى.