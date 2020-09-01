"الصحة" توضح الطرق الآمنة لارتداء الكمامة القماش غير الطبية

عرضت وزارة الصحة والسكان، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، الطريقة الآمنه لأرتداء الكمامة القماش غير الطبية، حيث ناشدت المواطنين بغسل الأيد قبل لمس الكمامة ، وكذلك فحص الكمامة لمعرفة ما إذا كانت تالفة أو متسخة.

- أغسل يديك قبل لمس الكمامة

- أفحص الكمامة لمعرفة ما إذا كانت تالفة أو متسخة

- عدّل وضع الكمامة على وجهك للتأكد من عدم ترك فراغات على جانبي الوجه

- تأكد من تغطية الفم والأنف والذقن- تجنب لمس الكمامة

- نظف يديك قبل نزع الكمامة- انزع الكمامة عن طريق الأشرطة خلف الأذنين أو الرأس

- اسحب الكمامة بعيدًا عن وجهك- احتفظ بالكمامة في كيس بلاستيكي نظيف يمكن إعادة غلقة بإحكام إذا لم تكن متسخة أو مبللة وكنت تخطط لاستخدامها مرة أخرى

- أزل الكمامة عن طريق الأشرطة عند إخراجها من الكيس

- اغسل الكمامة بالصابون أو بمنظف ويفضل أن تغسلها بالماء الساخن مرة واحدة على الأقل يوميا

- نظف يديك بعد التخلص من الكمامة