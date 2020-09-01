وزير الصحة الأسبق: التجارب السريرية تجرى على الأصحاء فقط

قال الدكتور عادل العدوي، وزير الصحة والسكان الأسبق، إن التجارب السريرية هي طريقة اختبار طرق جديدة لتشخيص الأمراض أو علاجها أو الوقاية منها، وذلك بتقييم الموضوع محل الاختبار بهدف معرفة مدى سلامته وفاعليته.

وتابع "العدوي" في تصريحات خاصة لـ"الوطن" المرحلة الأولى تتمثل في قيام الباحثون في دراسة آثار الدواء على عدد محدود من الأشخاص من "20 – 80" شخص شريطة ألا يعانون من أي أمراض، بهدف معرفة أقصى جرعة يستطيع الإنسان تناولها دون آثار جانبية، ويراقب الباحثون المشاركين لمعرفة كيفية تفاعل أجسامهم مع الدواء.

وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية أوضح أنها تجري فيها التجارب على مئات المشاركين المصابين بالمرض الذي يفترض أن يعالجه الدواء الجديد، بإعطاء المريض الجرعة التي ثبت أنها آمنة في المرحلة الأولى، ويراقب فيها الباحثون المشاركون لمعرفة مدى فعالية الدواء وملاحظة أي آثار جانبية قد يسببها، والمرحلة الثانية تشمل أعداد أكبر من المرحلة الأولى.

أما المرحلة الثالثة، أكد ضرورة مشاركة أكثر من 3 آلاف مبحوث بغرض تقييم كيفية عمل الدواء الجديد مقارنة بالأدوية الموجودة سابقا، يهدف الباحثون في هذه المرحلة إلى إثبات فعالية الدواء وسلامته.

الجدير بالذكر أن هناك عدد من التجارب الإكلينيكية السريرية التي تجرى حول العالم على فيروس كورونا، ومعظم اللقاحات في المرحلة الثالثة ومن هذه اللقاحات لقاح إكسفورد، بجانب لقاحات في الصين وروسيا، وهناك مؤسسة اللقاحات العالمية توفر اللقاح للعالم كله.