مصادر: "الصحة" تعتمد بلازما المتعافين من كورونا لعلاج الفيروس

كشفت مصادر مسؤولة بوزارة الصحة والسكان، عن استعداد الوزارة لاعتماد بلازما متعافي فيروس كورونا، كعلاج للحالات الحرجة المصابة بالفيروس.

وتابعت المصادر في تصريحات خاصة، لـ"الوطن"، بأن نتائج التجارب التي تمت باستخدام بلازما المتعافين أشارت إلى أنه آمن، لافتا إلى أن نسب نجاح استخدام بلازما دم المتعافين لدينا تقارب النسب العالمية، ومن المقرر عقد اجتماع مع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان الأسبوع المقبل، لاعتماده والإعلان على النسب.

"زايد": التبرع ببلازما الدم وفقا لشروط

وكانت وزيرة الصحة أعلنت نجاح تجربة حقن المصابين بفيروس "كورونا المستجد" ببلازما المتعافين من الفيروس لعلاج الحالات الحرجة، والتي جرى العمل بها في إطار جهود الدولة لإيجاد خطوط علاجية وتسابق دول العالم في إيجاد علاج للمرضى المصابين بفيروس "كورونا المستجد.

وأوضحت الوزيرة، في بيان سابق لها، أن هناك شروطا للمتعافين من فيروس "كورونا"، لإمكانية التبرع ببلازما الدم وهي: وجود دليل مسحة إيجابية لفيروس "كورونا المستجد"، سحب مسحتين سلبيتين (دليل تعافي المصاب)، مرور 15 يومًا على المتعافى من آخر مسحة سلبية مع عدم ظهور أي أعراض أخرى للفيروس.

وأضافت الوزيرة أنه يجري توقيع الكشف الطبي على المتعافي، لافتا إلى أنه يجب أن يتوافر فيه أيضًا شروط التبرع بالدم الأساسية، وهي أن تكون سنه بين 18 إلى 60 عامًا، ويكون وزنه أكثر من 50 كيلوجرامًا، كما يجيب عن استبيان شروط التبرع بالدم للتأكد من خلوه من الأمراض القلبية أو الصدرية المزمنة، وعدم إجرائه عمليات كبرى من قبل.

وأوضح أن شروط التبرع لا تنطبق على أصحاب أمراض (الفيروسات الكبدية، نقص المناعة، الزهري، ومرضى الأورام، ومرضى السكري الذين يستخدمون حقن الأنسولين علاجًا)، بينما تنطبق شروط التبرع على أصحاب الأمراض المزمنة من "السكري والضغط" المنتظم جراء تناول جرعات الدواء الخاصة، لافتة إلى أن بلازما دم المتعافى يمكن أن تكفي لحقن اثنين من المصابين أصحاب الحالات الحرجة.