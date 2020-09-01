اليونان: تركيا تتجاهل دعوات الحوار بهدف زعزعة الاستقرار في المنطقة

أكدت وزارة الخارجية اليونانية، اليوم الثلاثاء، أن تركيا مستمرة في إثارة المشكلات في منطقة شرق المتوسط متجاهلة دعوات الحوار، وذلك للعمل على زعزعة الاستقرار في المنطقة.

وردا على إصدار تركيا إنذارا بحريا جديدا لتمديد مهمة سفينة التنقيب (أوروتش ريس) في البحر المتوسط، قالت الوزارة - في بيان أوردته صحيفة (جريك سيتي تايمز) اليونانية في نسختها الإلكترونية - "إن تركيا تواصل أداء دورها بجد كمصدر للاضطراب وعدم الاستقرار في المنطقة".

وأضافت "تركيا مستمرة في تجاهل الدعوات للحوار وفي تصعيد تحديها وتقويض الأمن والاستقرار في المنطقة، ما يدفع المجتمع الدولي لاتخاذ إجراء، داعية أنقرة إلى الكف عن مضايقاتها اليومية والعمل من أجل الأمن والاستقرار في المنطقة".

وأكدت اليونان أنه لن يتم ابتزازها، مشيرة إلى مواصلة السعي لإبرام اتفاقات بشأن ترسيم الحدود البحرية مع جميع دول المنطقة.وكانت تركيا قد أصدرت إنذارا بحريا جديدا لتمديد أنشطة سفينة التنقيب (أوروتش ريس) في البحر المتوسط حتى 12 سبتمبر الجاري، وهذا هو التجديد الثالث من جانب تركيا بعد انتهاء التجديد السابق اليوم.. فيما أصدرت خدمة المسح البحري التابعة للبحرية اليونانية إنذارا بحريا ردا على الإنذار البحري التركي غير القانوني.