النمسا تكتشف شبكة تجسس تعمل لصالح تركيا

أعلن وزير الداخلية النمساوي كارل نيهمر، اكتشاف شبكة تجسس تابعة لتركيا، مشددا على أن التجسس التركي لا مكان له في البلاد.

وقال نيهمر - في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء - إن التحقيقات المكثفة التي أجراها جهاز استخبارات الشرطة النمساوية في الاشتباكات العنيفة بين نشطاء أكراد وأتراك في يوليو الماضي، انتهت إلى الكشف عن قضية تجسس لصالح تركيا.

وأوضح وزير الداخلية أن سيدة من أصل تركي ترسل معلومات مستمرة عن البلاد إلى نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وجرى التأكد من أنها عضو في شبكة تجسس كبرى.

وهدد وزير داخلية النمسا باتخاذ خطوات دبلوماسية عقابية ضد تركيا.. مشيرا إلى أنه يوجه رسالة واضحة إلى أردوغان، بأنه "لا مكان للتجسس التركي في النمسا".

وقالت وزيرة الاندماج النمساوية سوزانا راب - في المؤتمر الصحفي - "إن تركيا تريد تقسيم المجتمع النمساوي، وهذا التأثير يسمم أي فرص لاندماج الاتراك في المجتمع".

كانت الجاسوسة التركية محتجزة في أنقرة وتم إطلاق سراحها بشرط الموافقة على التجسس على مواطنيها في النمسا والمهاجرين من أصل تركي لمصلحة النظام التركي، وسوف تقدم إلى محاكمة عاجلة في النمسا.

واشتبهت وزارة الداخلية النمساوية في يوليو الماضي بوجود تأثير من تركيا وراء أعمال الشغب في مظاهرات في فيينا، ونتيجة لذلك جرى تكليف مكتب حماية الدستور والمكتب الاتحادي للشرطة الجنائية ومكتب الشرطة الجنائية بإجراء التحقيقات اللازمة التي انتهت إلى الكشف عن شبكة التجسس.