فيديو.. الكليات العسكرية تعلن عن قبول دفعات جديدة

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الدفاع المصرية، على موقع "يوتيوب"، وكذلك الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مقطع فيديو ترويجي للتقديم في الكليات العسكرية 2020، بعد أن أعلنت عن قبول دفعات جديدة.

وجاء في الفيديو: "الحلم أصبح الآن بين يديك.. الكليات العسكرية قلاع العسكرية المصرية، حصنها الباقي وقلبها النابض عبر الزمان، هنا، يتجلى المعنى الكامل للفدائية والجرأة والإقدام، صفوة شباب الوطن، قدرة على التحدي، اجتياز الصعاب، فرسان المستقبل، نسور الجو، أسود البحر".

كما تضمن الفيديو، تصريحًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث قال: "أعهد فيكم رجالًا أشداء، أقوياء، آمنوا بربهم ووطنهم، يضعون مصر قبل كل شيء وفوق الجميع".