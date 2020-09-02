دورة تدريبية حول تقنيات التكنولوجيا الحيوية المتطورة بالزراعة

ينظم البنك القومي للجينات، دورة تدريبية عن "تقنيات التكنولوجيا الحيوية المتطورة وبنوك الجينات"، بناء على توصيات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بزيادة التوعية، ونشر أهداف التنمية المستدامة، وعلاقتها بالتكنولوجيا الحيوية وبنوك الجينات ورفع الكفائة العلمية والعملية، لطلبة وخريجين وباحثيين الكليات العملية، وذلك خلال الفترة من 6- 17 سبتمبر.

وأكدت نيفين عبدالفتاح حسن مدير البنك القومي للجينات، أن هذه الدورة، تساهم بشكل مباشر في زيادة الوعي، بأهمية استخدام التقنيات الحديثة، وقوة التنمية المستدامة، كما أكدت أنه سيتم خلال الدورة، مراعاة كل الإجراءات الاحترازية الخاصة بمجابهة فيروس كورونا.

وشددت الدكتورة منى إبراهيم، على كون الدورة شاملة لخمس تخصصات هامة، وهي "الوراثة الجزيئة"، "الوراثة الخلوية"، "زراعة الأنسجة" "الحفظ الفائق البرودة للأنسجه النباتيه"، و"الكيمياء"، مهام بنوك الجينات، وأن هذه الدورة مناسبة جدا لباحثي المركز والطلبة والخريجين، وكل المهتمين بالتكنولوجيا الحيوية وبنوك الجينات والتنمية المستدامة.