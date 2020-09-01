مدّ ساعات العمل داخل قلعة قايتباي بالإسكندرية للثامنة مساءً

قال محمد متولي، مدير عام آثار الإسكندرية، إن الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، قرر مدّ ساعات العمل داخل قلعة قايتباي في الإسكندرية إلى الساعه الثامنة مساءا بدلاً من الرابعة عصراً لمنح الفرصة للزوار للتواجد أطول وقت ممكن داخل القلعة.

وأضاف "متولى" في تصريح له، اليوم، أنه تقرر مد ساعات العمل بدءاً من اليوم الثلاثاء، حيث تم استقبال الزوار من الساعة التاسعه صباحا وحتى الثامنة مساءاً.

وتعد قلعة قايتباي في منطقة بحري من أهم وأقدم المزارات السياحية في المدينة الساحلية.