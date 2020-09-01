هاشتاج "السيسي غالي بمصر عالي" يتصدر "تويتر".. ومعلقون: "في قلوبنا"

تصدر هاشتاج "السيسي غالي بمصر عالي"، موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث أشاد الكثيرون بالإنجازات التي يحققها الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبيل نهضة الوطن وتقدمه، فقال أحد المواطنين: "جعل العالم يهاب مصر، جعل الجميع يحترمونه ويحترمون مصر، جعل العالم ينحني لمصر العفية".

وقال أحد المعلقين: "من الآخر عشان نقفل الموضوع ده، مفيش حد مخالف واستولى على أراضي الدولة، حيعدى كله حيتم حسابه مهما كان نفوذه أو قوته، انتظروا فقط مفاجآت من العيار الثقيل، أقوى دولة 30 يونيو غير، هوه حد يقدر ينكر إنجازات الرئيس إلا كاره لمصر".

بينما قال آخر: "والله ما نشاهده من إنجازات ما كانت تحدث من دون توفيق الله ثم قوة الرئيس وإخلاصه، والله يا سيسي اللي بينتقدوك بلادهم محتلة ولاجئين، المصريين كلهم معاك وأكيد أنت عارف، أعانك الله سيادة الرئيس على المهمة الصعبة ولكن كما قلت سيادتكم المسئولية يحملها الرجال حفظ الله مصر".

وعلق أحد المواطنين: "تحيا مصر أم الدنيا برجالها الأشراف، وعشت يا ريس وعاشت مصر أم الدنيا، رجل أحب بلده بصدق فأحبه شعبها، رجل يخاف الله فأكرمه الله ولم يخيب رجاه، رجل صادق فيما يقوله فأبهر العالم بإنجازاته، لذلك كمل يا بطل، معاك حتى آخر العمر، هنتخبك تاني وتاني وتاني".

وقال آخر: "غصب عن كل إخواني، كلي فخر برئيسي ورئيس مصر، البطل عزيز مصر السيسي، غالي وفي قلوبنا يالي رفعت مصر في العالي، الرئيس الوحيد الذي استطاع أن يسخر كل مؤسسات الدولة لحل مشاكل مصر، السيسي أصبح مصدر الطاقة الإيجابية للمصريين، كمل يا ريس المصريين بيدعولك ويدعموك".