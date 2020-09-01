"الغرف التجارية": السيسي وجه بدعم "ما يغلاش عليك" بـ125 مليون جنيه

كشف أسامة جعفر، عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية، تفاصيل مبادرة "ما يغلاش عليك"، مشيرا إلى أن تلك المبادرة موجهة بالأساس للفئات المتوسطة والفقيرة، خاصة أنها لأصحاب بطاقات التموينية وعددهم 70 مليون مواطن.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "همزة وصل"، الذي يُعرض على شاشة "النيل للأخبار".

وأوضح "جعفر"، أن المبادرة تتيح جميع السلع الاستهلاكية بأي محل عليه لافتات المبادرة والتي تصل لنحو 42 ألف فرع على مستوى الجمهورية بما يوازي 1000 جنيه خصم لأي بطاقة تموينية بها أكثر من 4 أفراد، فالمواطن يحصل على خصم ببطاقة التموين 200 جنيه للفرد بحد أقصى ألف جنيه للبطاقة الواحدة، بجانب خصم 20% ضمن المبادرة.

وأشار عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية ، إلى أن المبادرة تتيح إمكانية شراء السلع بالتقسيط لمدة عام بدون فوائد نهائيًا، كما أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه دعم 125 مليون جنيه لهذه المبادرة لدعم المنتج المحلي، كون المبادرة ساهمت في عودة المصانع للعمل بصورة كاملة لتغطيتها، بعد أزمة فيروس كورونا الذي أثر على العالم اجمع.