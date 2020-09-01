فيديو يرصد استمرار تركيا وقطر في العبث بأمن الشعب الليبي

ما زالت الأيدي التركية والقطرية تعبث بأمن الشعب الليبي واستقراره، فحذر سياسيون من تعرض ليبيا لتغيير ديمغرافي على يد تركيا وقطر على خلفية اتفاق عسكري لتدريب طلاب ليبيين في الكليات العسكرية بكلا من تركيا وقطر كما يتضمن الاتفاق إرسال مستشارين عسكريين إلى ليبيا، حسبما ورد في تقرير عرضته قناة "مداد نيوز" السعودية، على موقع "يوتيوب".

وأوضح التقرير، أن الاتفاقية الجديدة جاءت بعد ضغط أمريكي لتفكيك الميليشيات التابعة لحكومة الوفاق وتحويلها إلى جيش نظامي فتحركت تركيا بتمويل قطري لتجنيد الشباب الليبي وصنع جيش موال لها.

وأشار التقرير، إلى أن تركيا وقطر يتعمدان لاختيار شباب ليبيين بعناية فائقة للعمل مع أجهزة الاستخبارات التركية والقطرية.