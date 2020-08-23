عكاشة: قطر تتعامل مع المجتمع الغربي بثقافة الاختراق

قال العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن أوروبا وأمريكا باتا يشهدان ظهور أصوات كثيرة تستنكر فيها تزايد انتشار الإخوان والجمعيات القطرية الداعمة لها فيهما.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة": "هذه الأصوات باتت تعبر عن مخاوف تضرر أوروبا وأمريكا من إرهاب هذه الجماعات، وأن الجاليات الإسلامية بدأ استغلالها من قطر والإخوان، وأن هذا السلسال أصبح يمثل خطرًا حقيقيًا".

وتابع أن كل العمليات الإرهابية التي تمت بعد عام 2012 في عدد من الدول الأوروبية، كان منفذوها من الجيلين الثاني والثالث من المهاجرين في هذه الدول، ومنهم لم يغادرها، ومن ثم باتت الأسئلة تثار حول كيفية سيطرة الأفكار التكفيرية المتشددة عليهم.

وواصل: "حصل تغير كبير جدًا خلال آخر 10 سنوات وبدأت عمليات المكاشفة في الظهور، وبدأ رصد عمليات غسيل أموال مثل شراء الأندية الرياضية والخروج منها واختراق منصات إعلامية دولية ومختلف الممارسات التي تقوم بها قطر، ومن ثم فإن قطر تتعامل مع المجتمع الغربي بثقافة الاختراق".