رئيس التحرير

محمود مسلم

عكاشة: قطر تتعامل مع المجتمع الغربي بثقافة الاختراق

كتب:

شريف سليمان
09:36 م | الأحد 23 أغسطس 2020
العميد خالد عكاشة

العميد خالد عكاشة

قال العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن أوروبا وأمريكا باتا يشهدان ظهور أصوات كثيرة تستنكر فيها تزايد انتشار الإخوان والجمعيات القطرية الداعمة لها فيهما.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة": "هذه الأصوات باتت تعبر عن مخاوف تضرر أوروبا وأمريكا من إرهاب هذه الجماعات، وأن الجاليات الإسلامية بدأ استغلالها من قطر والإخوان، وأن هذا السلسال أصبح يمثل خطرًا حقيقيًا".

وتابع أن كل العمليات الإرهابية التي تمت بعد عام 2012 في عدد من الدول الأوروبية، كان منفذوها من الجيلين الثاني والثالث من المهاجرين في هذه الدول، ومنهم لم يغادرها، ومن ثم باتت الأسئلة تثار حول كيفية سيطرة الأفكار التكفيرية المتشددة عليهم.

وواصل: "حصل تغير كبير جدًا خلال آخر 10 سنوات وبدأت عمليات المكاشفة في الظهور، وبدأ رصد عمليات غسيل أموال مثل شراء الأندية الرياضية والخروج منها واختراق منصات إعلامية دولية ومختلف الممارسات التي تقوم بها قطر، ومن ثم فإن قطر تتعامل مع المجتمع الغربي بثقافة الاختراق".

اقرأ المزيد:

خالد عكاشة: عمر عبدالرحمن خطط للتفجير الأول لمركز التجارة العالمي

خالد عكاشة: وقف إطلاق النار في ليبيا بداية لانتهاء الفوضى المسلحة

خالد عكاشة: اعتراف تركيا بدور مصر في ليبيا يؤكد نجاح "إعلان القاهرة"

العميد خالد عكاشة: وقف إطلاق النار في ليبيا خطوة جادة للعملية السياسية

وزير التعليم العالي يفتتح مدرج الدكتور عكاشة بكلية الحقوق

خالد عكاشة: أمريكا سربت وثائق تكشف الدور القطري في دعم الإرهاب