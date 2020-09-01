في ظروف غامضة.. مصرع سيدة سقطت من الدور السادس ببورسعيد

لقيت ربة منزل مصرعها، مساء اليوم، إثر سقوطها من شرفة منزلها بالدور السادس بحي العرب في بورسعيد، في ظروف غامضة.

تلقى اللواء ناصر حريز، مدير أمن بورسعيد، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود إشارة من مستشفى السلام باستقبال "رضا محمود أبو طالب" ٥٢ عامًا، ربة منزل، وادعاء سقوطها من شرفة مسكنها بالدور السادس ببرج قناه السويس الكائن أمام سينما مصر بنطاق دائرة العرب.

وبالكشف الطبي عليها تبين وجود كسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ وكسور متعددة بعظام الجسم إثر سقوطها بعد أن اختل توازنها، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي أمرت باستكمال التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة وأسبابها.