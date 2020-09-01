مصرع زوجين صدمهما قطار أثناء توجهما لصلاة العشاء بالشرقية

لقي صاحب مصنع وزوجته مصرعهما مساء أمس، بعدما صدمهما قطار أثناء عبورهما شريط السكة الحديد على طريق الزقازيق - منيا القمح.

تلقى مدير أمن الشرقية، اللواء إبراهيم عبدالغفار، إخطاراً يفيد بمصرع "م. ع. أ."، صاحب مصنع ملابس "عبايات"، وزوجته "غ. أ."، وذلك أثناء عبورهما شريط السكة الحديد على طريق "الزقازيق - منيا القمح"، ناحية قرية "المساعدة".

وتبين أنهما كان يستقلان سيارتهما، ثم قام الزوج بالتوقف على جانب الطريق، وعبر وزوجته شريط السكة الحديد في طريقهما إلى أحد المساجد لأداء صلاة العشاء، وأثناء عبورهما الخط الحديدي، صدمهما أحد القطارات.

جرى نقل جثتيهما إلى مشرحة مستشفى منيا القمح، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، كما تم تسليم مبلغ مالي ومشغولات ذهبية خاصة بالمتوفية إلى ذويهما.