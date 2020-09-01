صور| تنفيذ 216 قرار إزالة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بكفر الشيخ

شهدت قرى ومدن محافظة كفر الشيخ، حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة، استكمالاً لأعمال الموجة 16 لإزالة مخالفات البناء.

وأعلنت المحافظة في بيان لها، اليوم، إزالة 171 تعديًا على أملاك الدولة بمساحة 43374 متراً، و45 حالة بناء مخالف على أراضي زراعية بمساحة 6 أفدنة و7 قراريط و7 أسهم .

ووجهت المحافظة إلى التنسيق بين كافة الجهات المعنية، لرصد ومتابعة وإزالة أية تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وأي مخالفة للقانون في هذا الشأن، والتصدى بكل حسم للبناء العشوائي والمخالف.