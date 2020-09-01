مؤسسة مصر للصحة: 23 جمعية ومؤسسة أهلية للعمل ضمن "حياة كريمة"

قال الدكتور عمرو حسن، مؤسس والمدير الطبي لمؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة، إنه جرى تخصيص 23 جمعية ومؤسسة لإنجاح مبادرة "حياة كريمة" والتي انطلقت مع بداية عام 2019 لتحسين جودة وحياة المواطن المصري، وهو المعني السامي للتنمية المستدامه التي تريدها الدولة ضمن خطتها في 2030.

وأضاف "حسن"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية "الحياة"، أنه وبمحاربة الأمية والتسرب من التعليم والبطالة، وبتلك الطريقة يجري تنمية المجتمع والمواطنين مع إعادة مصر إلى مكانتها العالمية ولصالح تحسين الخصائص السكانية، موضحا أنه وفي بداية العمل، يجري تحديد الاحتياجات التي تهدف لبناء مواطن مصري، ويجري تحديد الاحتياجات الخاصة لكل مواطن بالقرى الأكثر فقرًا، وتم إطلاق أكثر من 10 الآف قافلة طبية في محافظات المبادرة.

وأكد أن غالبية القرى المُدرجة في المبادرة تصل نسبة الفقر بين سكانها لأكثر من 70%، ويجري توزيع تلك القرى عبر المرسسات المصرية المختلفة، وأكثر المحافظات فقرًا هي محافظات أسيوط والمنيا وسوهاج، مشيرًا إلى أن القوافل الطبية للمبادرة تغطي جميع التخصصات الطبية لأهالي القرى الفقيرة، ونسبة الأمية بين السيدات في مصر تتخطي الـ30%.