تقرأ غداً.. الحكومة: تنفيذ 1245 مشروعا في المرحلة الثانية لـ"حياة كريمة" لخدمة 346 قرية

تقرأ في عدد "الوطن"، الصادر غدا الجمعة، تفاصيل اجتماع مجلس الوزراء، لمتابعة الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، واستعراض ملامح وخطة المرحلة الثانية من المبادرة، فضلًا عن مناقشة برنامج تنمية وتطوير القرى المصرية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، ومسؤولي الوزارتين.

وفي العناوين:

مديريات الصحة تطالب المستشفيات برفع درجة التأهب لمواجهة "كورونا"

التنسيق: انتهاء المرحلة الأولى.. والنتيجة خلال 72 ساعة

القوى العاملة: منظومة متكاملة للعمالة الموسمية أوائل 2021

استجابة لـ"الوطن".. مجلس الوزراء يعالج "أحمد"

وفي الشأن الدولي:

العراق: "قمة عمان" دعمت اتفاقا عادلا في أزمة "السد الإثيوبي"

"العفو الدولية" تطالب الحكومة الليبية بالتحقيق في "عنف الشوارع"

شرق المتوسط: ترامب يدعو تركيا واليونان لحل النزاع بالحوار