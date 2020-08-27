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تقرأ غداً.. الحكومة: تنفيذ 1245 مشروعا في المرحلة الثانية لـ"حياة كريمة" لخدمة 346 قرية

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الوطن
07:54 م | الخميس 27 أغسطس 2020
تقرأ غداً.. الحكومة: تنفيذ 1245 مشروعا في المرحلة الثانية لـ"حياة كريمة" لخدمة 346 قرية

تقرأ في عدد "الوطن"، الصادر غدا الجمعة، تفاصيل اجتماع مجلس الوزراء، لمتابعة الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، واستعراض ملامح وخطة المرحلة الثانية من المبادرة، فضلًا عن مناقشة برنامج تنمية وتطوير القرى المصرية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، ومسؤولي الوزارتين.

وفي العناوين:

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وفي الشأن الدولي:

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