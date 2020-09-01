رنا سماحة تطرح برومو أول ألبوماتها الغنائية

طرحت الفنانة رنا سماحة برومو ألبومها الجديد "رنا 2020"، المقرر طرحه خلال الأيام المقبلة عبر قناتها على "يوتيوب".

وقالت "رنا"، عبر حسابها على "فيس بوك": "ومن هنا هنبدأ الحدوتة، أول ألبوم غنائي مسلسل".

الألبوم من المقرر أن يتضمن أغنية "أوبا"، وهي من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان أحمد زعيم، توزيع وسام عبدالمنعم.

يذكر أن رنا سماحة شاركت فى موسم دراما رمضان الماضى بمسلسل "جمع سالم" مع الفنانة زينة، وذلك بعد مشاركتها في مسلسل "أزمة نسب" الذى تم عرضه فى عام 2016.