"شعبة الذهب" تكشف سبب ارتفاع سعره: الطلب أكثر من العرض

قال الدكتور وصفي واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن ارتفاع أسعار الذهب اليوم، هو رد فعل للفترة الماضية بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، حيث سجل اليوم، سعر أوقية الذهب 1982 دولار.

وأضاف " واصف"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامية عزة مصطفى، أن أزمة كورونا تسببت في خسائر كبيرة للاقتصاد العالمي وليس في دولة واحدة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع قيمة الذهب، موضحًا أن الاستثمار في الذهب هو الملاذ الأمن لجميع المستثمرين، "المطلوب أكتر من المعروض وهذا سبب ارتفاع الدهب".

وأشار رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إلى أن السعر العادل للذهب هو حساب قيمة استخراجه، حيث أنه يمكن استخراج 6 جرامات من الذهب من طن من الرمال.

وارتفعت أسعار الذهب العالمية، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مسجلة أعلى مستوى لها في أسبوعين، مع إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة بعد تراجع الدولار لأدنى مستوياته في نحو عامين أمام سلة العملات الرئيسية وتوجهات الفيدرالي الأمريكي بالإبقاء على الفائدة قرب مستوى الصفر.