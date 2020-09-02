سياسي عن تأكيد إيطاليا سرت والجفرة خط أحمر: دليلا لرؤية السيسي الصائبة

"سرت- الجفرة، خط أحمر"، جملة أكد عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل أكثر من شهر، خلال زيارته للمنطقة الغربية العسكرية، بحضور قادة الجيش المصري، لتخرج دولا عديدة تؤكد على حديث الرئيس.

وأكد وزير الخارجية الإيطالي دي مايو، أنه بحث مع السراج نزع السلاح في الجفرة وسرت، واللتان اعتبرتهما مصر خطا أحمر لا يجب تجاوزه أبدًا، في تأكيدٍ إيطالي بشكل غير مباشر على ماسبق وأكدت عليه مصر من دعوتها لوقف إطلاق النار والاستجابة لإعلان القاهرة الداعي لتسوية الأزمة الليبية.

وعلى طريقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حين رسم خطًا أحمر لتركيا في ليبيا بعدم تجاوز خط "سرت – الجفرة"، جاء حديث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قبل أسبوع، عن ضرورة وضع خطوط حمراء أمام "أنقرة" في منطقة شرق البحر المتوسط، في خطوة يرى مراقبون أنها تعبر عن حجم الغضب في قصر الإليزيه ضد رجب طيب أردوغان.

الدكتور عبد الخبير عطا، أستاذ العلوم السياسية، أوضح أنه هناك عدة دول غير فرنسا وإيطاليا أيدت الرئيس السيسي في جملته أن "سرت-الجفرة" خط أحمر لا يمكن لتركيا أن تتجاوزه، وأنها عليها أن تلتزم الحلول السلمية، مشيرا إلى أن ذلك التايد يدل على احترام العالم وتقديره لرؤية مصر الصائبة في التعامل مع الملف الليبي.

وأضاف عطا لـ"الوطن"، أن الحديث عن وضع خطوط حمراء أمام تركيا دليل على أنها تحولت إلى دولة مثيرة للاضطرابات والمشكلات، الكل يحاول لجمها في شرق المتوسط وليبيا، الميول التصعيدية هي التي دفعت الدول إلى هذا الأمر، وتأكيد أن هذه الدول لا تريد الدخول في مواجهات مباشرة فتضع خطوطاً حمراء.