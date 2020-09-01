ممثل الاتحاد الأوروبي يلتقي السراج بطرابلس: ليبيا على رأس أولوياتنا

قال جوزيب بوريل، ممثل السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، على "تويتر"، إنه التقى فايز السراج وأعضاء مجلس حكومة السراج في طرابلس.

وأضاف أن "ليبيا على رأس أولويات الاتحاد الأوروبي"، وفقا لقناة "العربية".

وقال بوريل: "نرحب بالتفاهم الأخير الخاص بوقف إطلاق النار، ونواصل دعم الحوار والحل السياسي للصراع بقيادة الليبيين".

وأضاف المسؤول الأوروبي: "بحثنا الخطوات اللازمة لدفع العملية السياسية والعودة إلى محادثات اللجنة العسكرية 5 + 5 ورفع الحصار النفطي".

وأشار إلى أن "الاتحاد الأوروبي يدعم بقوة عملية برلين وجهود الوساطة ووقف التصعيد بما في ذلك حظر الأسلحة وهي عناصر أساسية لإنهاء الصراع الليبي".

ووصل وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، في وقت سابق من الثلاثاء إلى العاصمة الليبية طرابلس، لبحث موقفي رئيس المجلس الرئاسي السراج ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح الأخيرين بشأن وقف إطلاق النار والتدخل الخارجي.

ومن المتوقع أن يلتقي دي مايو خلال الزيارة وزير خارجية حكومة السراج محمد سيالة، ورئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله.